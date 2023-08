Divisão A Europeia: seleção feminina sub-20 de basquetebol falha meias-finais

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Portugal vai lutar agora pela melhor classificação a partir da quinta posição.

A seleção portuguesa feminina de basquetebol de sub-20 falhou o apuramento para as meias-finais da Divisão A do Europeu, ao perder frente à Letónia por 54-48, em Klaipeda, na Lituânia.

Um começo aquém das expectativas levou as lusas a terminar o período em desvantagem de nove pontos (20-11), que não conseguiram encurtar até ao intervalo, com a diferença a manter-se nos 33-24.

Leia também FC Porto Alan Varela no FC Porto: argentino aguarda ordem para viajar Seja como for, a viagem de Alan Varela para o Porto deverá mesmo ocorrer nos próximos dias, não sendo de descartar que a mesma venha a ser já este fim de semana.

O terceiro quarto foi o melhor para as portuguesas, que se aproximaram um pouco mais do sonho, ao efetuarem um parcial de 13-10, atingindo o quarto decisivo com seis pontos de atraso.

Apesar de ainda ter conseguido equilibrar, empatando 47-47, a quatro minutos do fim, as letãs foram mais fortes até ao fim e impuseram-se, avançando assim para as meias-finais.

Ana Barreto, com 13 pontos, e Inês Vieira, com 10, foram as portuguesas mais eficazes.

Portugal vai lutar agora pela melhor classificação a partir da quinta posição.