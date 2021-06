Diretor do basquetebol do FC Porto: "Iremos preparar a época como todas as outras"

Vítor Hugo, em declarações ao Porto Canal, voltou a falar na arbitragem da final do play-off, da decisão do clube em boicotar os jogos apitados pelos árbitros da negra e comentou o comunicado federativo.

Repensar a modalidade

"Depois de ter assistido ao que assisti e aliás as opiniões são transversais, não são só adeptos do FC Porto, tive várias mensagens de adeptos e dirigentes de clubes adversários a dizer que aquilo, de facto, foi um escândalo. Inclusive recebi uma mensagens a dizer que há 42 anos essa pessoa está na modalidade e nunca tinha visto uma coisa destas. Fomos espoliados no campeonato, em que os dois últimos minutos foram terríveis e nem falo do resto. Temos uma ação disciplinar contra esse trio de arbitragem, que nos tirou o título. Na altura utilizei a palavra roubar e foi isso que aconteceu. Foi um roubo. Foi muito mau e decidimos repensar a modalidade."

Continuidade mediante condições

"Tivemos uma reunião com o presidente da federação, o presidente da Liga, uma reunião de direção em que debatemos esse tema e fomos sensíveis aos adeptos e à própria tradição que esta modalidade tem no clube. Temos grandes responsabilidades na matéria. Tivemos muita gente solidária com a nossa posição, acontecesse o que acontecesse. Mas é também verdade que havia muitos sócios queriam que tomássemos uma posição ainda mais drástica, não foi isso que aconteceu, exatamente por essa sensibilidade que o nosso presidente e o nosso clube tiveram com uma modalidade que é uma das modalidades que os adeptos mais gostam. Vamos fazer um esforço, que tem algumas regras. Li o comunicado da federação e concordo plenamente com isso: tratar os clubes de igual forma. Não queremos escolher árbitros. Tenho pena que não tenham acrescentado que as regras deviam ser para os 12 clubes da mesma forma. Não isso que tem acontecido.

Condicionalismos de não ir a jogo com os árbitros da final

"Não condiciona, até por defesa dos próprios árbitros, depois de terem feito o que fizeram. Não é uma vez nem duas. No quarto jogo tive uma conversa moderada com um dos árbitros que esteve na final e com o presidente da arbitragem e sobre o lance do primeiro jogo: perdemos no último segundo com um lance duvidoso. O presidente dos árbitros diz assim: 'Se o Fernando Rocha não tivesse marcado aquela falta, não apitava nenhum jogo da final'. Isto pressupõe um prémio. Na altura escondi isto da equipa técnica e dos jogadores, porque os podia condicionar, mas isto reflete o que é o basquetebol que aconteceu neste play-off. Na dúvida o FC Porto foi prejudicado. Não queremos escolher árbitros, mas não queremos estes."

Afastamento dos árbitros

"Não estou a por em causa nem a falar de corrupção, mas que eles não servem para apitar o FC Porto não servem. Há uma explicação para acontecer o que aconteceu. Não é possível em dois minutos fazerem-se tantos erros para o mesmo lado. E não há coincidências, dois jogos serem determinados no último segundo, com prejuízo para o FC Porto. Queremos o que diz o comunicado da federação, que todos os clubes sejam tratados da mesma forma."

Rejeição de ir a determinados jogos e posição da federação

"Não temos nada contra o Sporting nem nenhum clube. Esta posição é de defesa da verdade desportiva e transparência. Recebi mensagens de todo o lado, mesmo de agentes desportivos do Sporting que ficaram admirados com o que aconteceu."

Preparação da próxima época em causa

"Claro. Desde que estamos na primeira liga somos o clube que tem mais títulos. É uma pena este título que ia reforçar isso. Tive uma vida desportiva e não me lembro de vitórias morais, mas sinto-me campeão nacional 2020/21 de basquetebol. Entrego-me com paixão e defenderei todos os interesses do clube. Iremos preparar a época como preparámos todas as outras. Teremos no mínimo duas semanas com algumas dificuldades, mas estamos aqui para a luta porque este clube foi feito com esse princípio."