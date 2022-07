Diogo Araújo renova contrato com o Sporting

Sporting e basquetebolista Diogo Araújo renovam contrato.

O Sporting e o extremo Diogo Araújo renovaram a ligação contratual que os unia, anunciou hoje o clube de Alvalade na página oficial na Internet.

"Estou muito feliz por continuar no Sporting. Desde o primeiro dia que cheguei que sinto como se estivesse em família. Toda a gente me tem ajudado, sinto-me bem com os treinadores, diretores, com os meus colegas", disse o atleta de 25 anos.

Araújo, com 1,99 metros de altura, transferiu-se do atual vice-campeão nacional, FC Porto, para os leões em 2019.

"Sinto que estamos sempre a evoluir e é mais fácil evoluir a ganhar. Espero que continuemos a vencer muitos títulos, tal como tem acontecido até ao momento. Penso que agora será uma nova fase, com a mudança de treinador e de jogadores também, mas não irá mudar muito, vamos ter a mesma garra e ambição", concluiu.