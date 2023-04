Decidido no prolongamento: FC Porto vence Sporting em Lisboa

Em termos individuais, destaque para os 33 pontos e 11 ressaltos de Michael Finke, do FC Porto.

Foi preciso prolongamento para encontrar o vencedor do clássico de basquetebol que teve lugar este sábado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa. No final, vitória do FC Porto em casa do Sporting, por 110-106, na oitava jornada do Grupo A da 2.ª fase da Liga Betclic de basquetebol.

É certo que o FC Porto esteve quase sempre na frente do marcador, mas a igualdade a 98 no final do tempo regulamentar levou a que o jogo fosse decidido apenas no prolongamento. Em termos individuais, destaque para os 33 pontos e 11 ressaltos de Michael Finke, do FC Porto.