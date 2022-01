De longe o mais votado de Sacramento: saiba quantos votos teve Neemias Queta para o All Star

Liga norte-americana divulgou os titulares do jogo de 20 de fevereiro em Cleveland e os números do poste luso surpreenderam.

A NBA divulgou na última noite os titulares para o All Star Game, a realizar a 20 de fevereiro, em Cleveland, cabendo a LeBron James (LA Lakers) e Kevin Durant (Brooklyn), os mais votados, a função de capitães de equipa.

Primeiro português a jogar na liga norte-americana, tendo sido utilizado já em oito jogos, Neemias Queta recebeu 88 534 votos do público, sendo o 25.º preferido no "frontcourt" da Conferência Oeste, mais do que qualquer outro jogador de Sacramento. Confirmou-se assim a opinião partilhada pelo colega Tyrese Habiburton anteriormente. "É o favorito dos fãs, de uma liga e de um país".

O poste luso recebeu ainda um voto de um jogador da NBA, numa fórmula em que o público conta 50 por cento, as escolhas dos atletas e dos jornalistas 25.

No último contacto com a Imprensa portuguesa, Queta já tinha falado da grande mobilização nas redes sociais para o levar ao All Star. "É algo que vai ficar na memória. Gosto da ideia de votarem em mim, mas quero é ajudar a equipa a ganhar", afirmou na altura, dando conta das atenções de quem tem sido alvo. "Os meus colegas perguntam-me porque tenho tanta gente atrás de mim, a falar comigo", relatou.