Dallas Mavericks trucidam LA Clippers: ao intervalo, resultado era escandaloso

Liderados por Luka Doncic, os Mavericks bateram a formação de Los Angeles por 124-73.

"Podíamos colocar 300 highlights do jogo de hoje [domingo]", podia ler-se na conta oficial do Twitter de Dallas Mavericks ao intervalo do jogo contra os LA Clippers, em reação à escandalosa diferença a que se assistia no Staples Center.

Com o esloveno Luka Doncic em grande plano (terminou com 24 pontos, nove ressaltos e oito assistências), os Mavs venciam a equipa de Los Angeles por 77-27 (!). A diferença de 50 pontos no final da primeira parte tornou-se a maior da história da NBA, acabando por ser algo inexplicável, mesmo na ausência de Kawhi Leonard - indisponível por ter levado oito pontos na boca após uma cotovelada acidental de Serge Ibaka -, pois a equipa de Ty Lue é considerada uma das candidatas ao anel.

124-73 foi o resultado final, conseguindo os Clippers fugir, na segunda parte, ao cenário de derrota mais pesada de sempre na liga (68 pontos, em 1991).