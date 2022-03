Covid-19: final four da Euroliga alterada para Belgrado

Redação com Lusa

Por causa da covid-19, a Alemanha requer às pessoas que desejam entrar no território o plano de vacinação completo, com a possibilidade de ficarem em quarentena entre 10 a 14 dias, dependendo do seu país de origem

A "final four" da Euroliga de basquetebol, inicialmente agendada para decorrer em Berlim, vai afinal ser realizada em Belgrado, devido às medidas sanitárias em vigor na capital alemã no combate à covid-19, anunciou hoje a organização da prova.

"As medidas sanitárias na Alemanha não permitiriam a presença de um grande número de adeptos e poderiam mesmo impedir a participação de alguns jogadores. Esta decisão foi tomada com o objetivo de dar aos adeptos a possibilidade de assistirem ao evento no local, garantindo aos jogadores o acesso à cidade", lê-se num comunicado da Euroliga.

A "final four" vai assim decorrer em Belgrado, na Arena Stark, recinto com capacidade para 15 mil pessoas, entre 19 e 21 de maio.

A capital da sérvia recebe a fase decisiva da prova pela segunda vez, depois de em 2018, igualmente na Arena Stark, o Real Madrid ter conquistado o seu 10.º título europeu. A equipa espanhola é recordista de vitórias.