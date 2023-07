Contrariedade para Portugal: Neemias Queta dispensado dos trabalhos da Seleção

Neemias Queta representou a Seleção no verão passado

Poste luso ainda não recuperou de lesão e ainda não viu a sua situação contratual com Sacramento resolvida

A Seleção Nacional voltou esta segunda-feira ao trabalho, em Viana do Castelo, com a confirmação que Neemias Queta não se vai poder apresentar e ajudar na pré-qualificação do torneio olímpico de agosto (13 a 20).

O poste ainda aguarda pela definição do seu futuro na NBA - é agente livre restrito e Sacramento pode bater qualquer oferta que surja - e lesionou-se num encontro da Summer League.

Queta junta-se a Francisco Amarante, que já tinha sido dispensado no final da primeira semana, passada em Rio Maior. Para o lugar do base, o selecionador Mário Gomes convocou Litos Cardoso, do Vitória de Guimarães.

Entre sexta-feira e domingo, Portugal tem o Torneio Internacional Coração de Viana, com Costa do Marfim, Jordânia e Chéquia.