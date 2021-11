Pela primeira vez na carreira, LeBron James foi suspenso. Vai falhar um jogo dos Lakers, enquanto Isaiah Stewart não vai participar nos dois próximos desafios dos Pistons.

LeBron James e Isaiah Stewart foram punidos pela NBA na sequência do incidente entre os jogadores, na madrugada de domingo, que provocou uma enorme confusão no court. A estrela dos Los Angeles Lakers foi castigado com um jogo de suspensão, enquanto o atleta dos Detroit Pistons vai ficar de fora em duas partidas.

A confusão começou após um lance livre em que LeBron James deu uma cotovelada a Isaiah Stewart, deixando o adversário a sangrar, abundantemente, do sobrolho. Este não gostou nada do gesto e tentou, a todo o custo, partir para cima do astro norte-americano, tendo de ser segurado durante alguns minutos pelos companheiros de equipa.

Veja aqui:

Esta é a primeira vez que LeBron é suspenso numa já longa carreira na NBA. Refira-se que os Lakers venceram a partida por 121-116.