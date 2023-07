"Conhecia o FC Porto, porque é uma das maiores equipas de futebol do mundo"

FC Porto contrata o norte-americano Phil Fayne. O poste, de 26 anos, jogava na Polónia, ao serviço do King Szczecin.

O FC Porto anunciou esta terça-feira a contratação de Phil Fayne, poste norte-americano de 26 anos e 2,06 metros. Chega proveniente do King Szczecin, da Polónia, onde foi campeão e, em 30 jogos, conseguiu uma média de 14 pontos por encontro e uma percentagem de lançamento de 70%.

Formado na Universidade de Illinois (EUA), jogou também no Libertad Sunchales, da Argentina, no Kataja Basket, da Finlândia, e no Giessen 46ers, da Alemanha.

"Estou muito entusiasmado por me juntar à equipa. Mal posso esperar por começar a trabalhar com os meus novos colegas de equipa. Podem esperar muita energia, coração e determinação da minha parte. Já falei com o treinador e com alguns colegas. Estamos todos ansiosos para começarmos a trabalhar na que queremos que seja uma grande época", afirmou, em declarações aos meios dos dragões.



"Venho de uma grande temporada na Polónia e estou ansioso por levar esta energia para o FC Porto. Aprendi muito durante os anos que passei em diferentes países e estou pronto para começar aqui", explicou.



"Já conhecia o clube porque tive alguns colegas com quem joguei que já tinham passado por aqui e porque são uma das maiores equipas de futebol do mundo", finalizou Phil Fayne.