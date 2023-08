Confirmado: Portugal despede-se do torneio olímpico de Paris'2024

Portugal disse, esta quarta-feira, adeus ao torneio olímpico de basquetebol dos Jogos Olímpicos Paris'2024 após ser eliminado na pré-qualificação, primeiro com um desaire com a Polónia e depois com a Hungria a não conseguir "salvar" o sonho luso.

Em Gliwice, a Polónia, no fecho do Grupo B, a seleção nacional acabou derrotada pela anfitriã, por 78-65, mas ainda manteve alguma esperança de seguir para as meias-finais, mas para isso necessitava que os húngaros vencessem a Bósnia-Herzegovina por uma diferença entre os sete os 14 pontos.

Com a Hungria a mostrar-se como a equipa mais frágil do agrupamento, tal cenário ainda seria mais difícil e tal acabou mesmo por não acontecer, com a Bósnia a assegurar a passagem com um expressivo triunfo por 103-78.

Antes do desaire que acabou por ser justo com a Polónia, tal a superioridade demonstrada pela equipa da casa, a seleção lusa bateu a Hungria, por 86-74, e caiu perante a Bósnia, no arranque do torneio, por 84-75.