Conferência "Mulher no Desporto" vai dar voz a casos de sucesso

Iniciativa organizada pela antiga internacional Sofia Ramalho Gomes junta nomes como Elizabete Jacinto, Mery Andrade, Márcia Costa, Sara Djassi ou Susana Feitor

Com o objetivo de "conhecer as referências para que estas sirvam de motivação a outras mulheres e atletas", realiza-se este sábado, a partir das 10h00, a conferência "Mulher no Desporto", organizada por Sofia Ramalho Gomes.

A jogadora do Benfica é formanda do Time Out 2.0 da FIBA Europa, que ajuda atletas em transição de carreira, sendo ao abrigo deste projeto que a antiga internacional portuguesa vai levar a cabo o evento.

"As oradoras vão contar as suas histórias, vão contar a transição da carreira desportiva para as profissões que ocupam agora. Vamos falar das dificuldades que surgem por sermos mulheres, mas também explicar que esses obstáculos podem ser ultrapassados", adiantou a atleta, em declarações à Federação Portuguesa de Basquetebol, que apoia a conferência.

Num painel de luxo e variado, com moderação de Cecília Carmo, vão falar a piloto Elizabete Jacinto ("Igualdade de Género"), a adjunta dos Erie BayHawks da G-League Mery Andrade ("A mulher num ambiente predominantemente masculino"), a internacional do GDESSA Márcia Costa ("O desporto e a maternidade"), a psicóloga Nádia Tavares ("Mind7 de atleta") e a atleta Sara Djassi ("A descoberta do teu caminho").

Elisabeth Cebrian (responsável FIBA "Women in Basketball and Special Projects"), Cátia Mota (marketing e eventos da FPB), as árbitras internacionais de basquetebol e futebol, Sónia Teixeira e Vanessa Gomes, respetivamente ("Mudar a cultura e desenvolver inclusão"), e a antiga marchadora olímpica Susana Feitor ("Transição de Carreira") completam o lote de convidados da iniciativa, de inscrição gratuita e creditada.