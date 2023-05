Condutor de autocarro lesionou treinador antes da final da Euro Taça

Erdem Can, treinador do Turk Telekom

As horas que antecederam a final da Euro Taça, segunda divisão europeia de basquetebol, que vai ser disputada esta noite (20h00) entre o Gran Canaria e o Turk Telekom, ficaram marcadas por uma situação insólita que envolveu o treinador da equipa turca, Erdem Can, e o condutor do autocarro da equipa.

De acordo com Onder Kulcebas, dirigente do Turk Telekom, na viagem até Las Palmas, cidade que vai acolher a final, o condutor do autocarro decidiu fazer vários desvios na rota inicialmente prevista, recusando ainda reduzir o volume do rádio e, quando o treinador se levantou do assento para fazê-lo, travou a fundo, resultando em que batesse com a cabeça no vidro, lesionando o pescoço.

"Ele treinou a equipa com um colarinho e agora será transferido de urgência para o hospital numa maca. Não queremos culpar a Euro Taça nem o Gran Canaria, mas infelizmente existem motivos ocultos aqui e a pessoa responsável deve prestar contas. Estamos a trabalhar nisso agora mesmo. Antes de mais, esperamos que o nosso treinador esteja saudável", referiu o diretor turco, que acredita que Can possa estar presente na final.

Admitindo que a situação poderá trazer consequências para a prestação da equipa na final, Kulcebas mostrou confiança em que possa servir de motivação adicional para os jogadores.

"É possível que seja difícil conter os nossos jogadores mais jovens e mais quentes. Somos uma equipa que joga com o coração e as emoções. Espero que este evento se reflita positivamente no campo. Estamos concentrados no jogo e entraremos no jogo para lutar", vincou, em declarações citadas pela imprensa espanhola.