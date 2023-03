Clube denuncia ameaça: "Vou queimar-te a casa e pôr uma bomba no teu carro"

Fuenlabrada denunciou o comentário na direção do seu treinador às autoridades, assim como os "gostos" que a ameaça recebeu.

O Fuenlabrada, atual último classificado da Liga espanhola de basquetebol, denunciou esta terça-feira às autoridades um comentário publicado nas redes sociais com ameaças na direção do treinador Óscar Quintana.

"Vou queimar-te a casa, Quintana, e pôr uma bomba no teu carro", foi o comentário em questão, sendo que o clube também denunciou os três internautas que colocaram "gosto" na publicação.

"A época está a ser dura para todos e entendem-se as críticas, mas há coisas que são simplesmente inaceitáveis. Isto já foi denunciado na esquadra da Polícia Nacional", anunciou o Fuenlabrada no Twitter.

É de referir que o clube espanhol está a lidar com uma profunda crise diretiva, sendo que José Quintana, presidente e irmão do treinador visado pela publicação, deixou o clube no final de fevereiro, por motivos de saúde.