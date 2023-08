Clássicos entre FC Porto e Benfica no horizonte após sorteio da FIBA Europe Cup

Dragões jogam qualificação na Turquia, com o estreante Manisa e o lituano Nevezis. Já o Sporting, certo na fase regular, terá Botevgrad, Alba Fehervar e outro rival ainda por definir.

Presença histórica nos quartos de final da FIBA Europe Cup em 2022/23, o FC Porto não foi muito feliz no sorteio para o torneio de qualificação da próxima edição, ficando destinado a jogar na Turquia, entre 2 e 5 de outubro, contra os anfitriões do Manisa e os lituanos do Nevezis. Os dragões têm mais experiência europeia do que os rivais - um é estreante, o outro vai para a segunda participação -, mas o facto de estes serem provenientes de países com forte tradição basquetebolística obriga a algumas cautelas.

O primeiro classificado apura-se para a fase de grupos - podem surgir vagas para os melhores segundos conforme se desenrolar a qualificação da Liga dos Campeões -, na qual o Sporting, finalista da última Liga Betclic, já está garantido. Os leões ficaram inseridos no grupo A, com Botevgrad (Bulgária), Alba Fehervar (Hungria) e o vencedor do apuramento entre Egis Kormend (também Hungria), Bnei Herzliya (Israel) e Anorthosis Famagusta (Chipre).

Já o FC Porto corre para entrar no grupo E, com Estrasburgo (França) e dois derrotados do torneio 1 de apuramento da Champions: um das meias-finais (entre Bakken Bears da Dinamarca, Peja do Kosovo, Kalev Cramo da Estónia e Norrkopping da Suécia) e outro da final, o que pode colocar o Benfica na rota dos dragões. Um clássico europeu entre ambos seria inédito.