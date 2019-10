Clássico regressa com invencibilidade no campeonato em jogo

Bradley Tinsley, do FC Porto, e José Silva, do Befica.

Com o retorno do Sporting, 2019/20 terá mais jogos grandes, mas o primeiro da temporada vai opor as equipas que dominaram a Liga Placard durante as primeiras nove edições.

Decorridas as primeiras três jornadas da Liga Placard, ao fim das quais mantêm um registo cento por cento vitorioso, FC Porto e Benfica abrem hoje (15h00, RTP 2 e Porto Canal) a quarta ronda, no Dragão. Trata-se de um clássico especial, sobretudo por ser o primeiro de uma temporada que até terá mais jogos grandes, face ao regresso do Sporting, mas também uma oportunidade para ver como estão os dois conjuntos com as mudanças efetuadas nos plantéis desde a última vez que se defrontaram (nas meias-finais do play-off da época passada, que as águias arrebataram por 3-0).

No caso dos reforços do FC Porto, estreantes na Liga, pode-se dizer que o clássico terá um maior fator novidade, mesmo que já oiçam falar dele há várias semanas. "Temos consciência da importância deste jogo. Desde que cheguei que toda a gente me fala sobre a importância destes jogos, que têm uma envolvência especial", contou o norte-americano Tanner McGrew, em declarações ao site dos dragões.

Na Luz, entre as cinco contratações, Damian Hollis e João "Betinho" Gomes já tinham representado os encarnados no passado e Eric Coleman (ex-Oliveirense) cumpre a terceira temporada em Portugal, sabendo todos o ambiente que podem encontrar. "É sempre um grande jogo. É um desafio muito difícil e sabemos que temos de encará-lo como se fosse uma partida da Champions. Temos de ter essa mentalidade para vencer", defendeu à BTV Coleman, que promete ser importante, pela sua experiência, após uma época em que foi uma das peças cruciais no bicampeonato da Oliveirense.

A cumprir uma sequência de partidas seguidas contra os outros candidatos ao título e a participar já na FIBA Europe Cup (vitória sobre o ZZ Leiden na quarta-feira, por 103-99, após prolongamento), o Benfica chega a este clássico invicto, depois de ter travado a bicampeã Oliveirense (77-67), e antes do dérbi com o Sporting (dia 3 de novembro), enquanto o FC Porto arrancou com quatro vitórias em jogos oficiais (às três do campeonato soma-se a conquista da Supertaça).