Clássico confirmado: FC Porto marca encontro com o Sporting nas "meias" da Taça

Sporting venceu em casa do FC Porto no último duelo entre ambos

Dragões eliminam Oliveirense no primeiro dia da Final a 8, em Albufeira.

Segunda equipa com mais vitórias no historial (14), o FC Porto apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais da Taça de Portugal. Em Albufeira, palco da Final a 8, os dragões bateram a Oliveirense por 87-60, marcando encontro com o Sporting, que, de manhã, afastou o Imortal.

Portistas e leões reveem-se este sábado (17h00, RTP2), menos de uma semana depois do último duelo, ganho pelo emblema de Alvalade, no Dragão (70-71). No entanto, os azuis e brancos têm uma ligeira vantagem nos confrontos diretos desta época (três vitórias em cinco clássicos).

Contra a Oliveirense, o FC Porto construiu um triunfo tranquilo, tendo Max Landis como MVP (19 pontos e quatro assistências).

No conjunto de Oliveira de Azeméis, o melhor elemento foi Shaun Willett (18 pontos, seis ressaltos e cinco assistências).