Chuva de críticas para Irving: "Não podes receber 40 milhões e insultar a minha religião"

O base dos Brooklyn Nets tem sido muito criticado desde que mostrou o seu apoio ao filme "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America", considerado por muitos como "antissemita".

Kyrie Irving, base dos Brooklyn Nets, está a ser altamente criticado nas redes sociais após ter declarado publicamente o seu apoio ao filme "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" ("De Hebreus a Negros: Acorda América negra"), considerado por muitos, incluindo o dono da equipa, como "antissemita".

A Liga norte-americana de basquetebol (NBA) foi uma das primeiras a condenar a ação do australiano, tal como os donos dos Brooklyn Nets. Já a Nike, patrocinadora do jogador, condenou "todas as formas de antissemitismo" nas redes sociais, numa reação ao escândalo.

No último jogo da equipa, diante dos Chicago Bulls, um grupo de adeptos sentou-se nas bancadas com camisolas com a mensagem: "Lutem contra o antissemetismo" e Charles Barkley, antigo basquetebolista, também juntou-se ao coro de críticas.

"Eu sou da opinião que Irving deveria ter sido suspenso. Eles cometeram um erro. Não acredito que não estamos a falar de basquetebol para falar deste idiota. Eu culpo a NBA", atirou.

"Adam Silver [comissário da NBA] é judeu. [Devia ter dito a Irving:] Não podes receber os meus 40 milhões [salário] e insultar a minha religião", acrescentou o atual comentador.

Já Shaquille O'Neal, outra lenda do basquetebol norte-americano, admitiu que lhe custa comentar temas que "dividem a modalidade", lamentando: "Agora temos de responder pelo o que este idiota fez".

Irving também reagiu à chuva de críticas de que tem sido alvo, mas mantém-se firme nas suas convicções. "Tudo isto torna-me mais forte, porque tenho um exército do meu lado. Fiz algo ilegal? Insultei alguém? Nunca irei desistir de algo em que acredito", defendeu, por via de uma publicação no Twitter.