Chauncey Billups é o novo treinador dos Portland Trail Blazers

O técnico adjunto dos Los Angeles Clippers Chauncey Billups vai assumir o cargo de treinador principal dos Portland Trail Blazers, anunciou no domingo o seu novo clube, que alinha na Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA).

"Estou muito animado e ao mesmo tempo encaro com humildade o facto de ser o próximo treinador dos Trail Blazers. Portland é um lugar especial e único", considerou Chauncey Billups, ex-basquetebolista norte-americano, que será apresentado na terça-feira, em conferência de imprensa.

Cinco vezes campeão da NBA pelos Detroit Pistons, o antigo all-star Chauncey Billups, de 44 anos, retirou-se em 2016 e desde 2020 é adjunto nos Clippers, clube que se encontra a perder por 3-1 com os Phoenix Suns na final da Conferência Oeste desta época.

"Chauncey é um líder confirmado com um QI forjado por anos na elite do basquetebol, que venceu onde quer que fosse", disse o presidente do clube, Neil Olshey, que conta com o novo treinador para "desenvolver hábitos de campeão" nos Trail Blazers.