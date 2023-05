Chamou "velho" a LeBron e agora os Memphis Grizzlies já não contam com ele

Fotografia: Photo by RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dillon Brooks tentou agitar LeBron na primeira eliminatória do play-off

Dillon Brooks vai passar a agente livre irrestrito, após um final de época agitado

Memphis informou Dillon Brooks que não vai contar com o jogador em qualquer circunstância, segundo avança a publicação "The Athletic".

O extremo torna-se assim agente livre irrestrito na próxima janela de mercado da NBA, terminando uma ligação de seis temporadas aos Grizzlies, que o escolheram em 45.º lugar no Draft de 2017.

Na primeira eliminatória do play-off, frente aos Lakers, Brooks esteve no olho do furacão, depois de chamar "velho" a LeBron James. "Não ligo. Ele está velho. Não respeito ninguém até que passe por mim e marque 40", disse, após o jogo 2.

No jogo 3, o australiano acabou expulso por lesionar o King na virilha, declinando falar aos jornalistas no final, o que lhe valeu uma multa de 25 mil dólares por parte da liga norte-americano.

Com os Grizzlies eliminados em seis encontros, depois de terem terminado a fase regular em segundo na Conferência Oeste, Brooks foi apontado como o principal responsável pelo fracasso da equipa.