Celtics vencem Heat e empatam a final da Conferência Este da NBA

Boston Celtics estiveram a perder por 3-0, mas ontem conseguiram empatar o play-off e vai tudo decidir-se no jogo 7.

Uma "tapinha" de Derrick White em cima da buzina permitiu aos Boston Celtics vencer por 104-103 em Miami e empatar no sábado a final da Conferência Este dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Com três segundos para jogar e posse de bola, depois de três lances livres de Jimmy Butler terem virado o jogo a favor dos anfitriões (103-102), os Celtics colocaram a bola em Marcus Smart, que falhou um triplo, com White a antecipar-se a Max Strus e ainda a emendar, com um décimo no relógio.

A formação de Joe Mazzulla, que esteve à beira da "varridela", somou, assim, o terceiro triunfo seguido, segundo em Miami, onde já tinha vencido por 116-99 no quarto jogo, e está a uma vitória, no jogo 7, na segunda-feira, em casa, de se tornar a primeira equipa da história da NBA a virar um 0-3, depois de 150 falhanços.

Para já, os Celtics repetiram as proezas de Knicks (1951), Nuggets (1994) e Blazers (2003), que eram, até agora, as únicas equipas a forçar a negra, que perderam, depois de caírem nos três primeiros encontros de uma série à melhor de sete jogos.

O conjunto forasteiro esteve a maioria do tempo no comando do marcador, liderando após o primeiro período (34-29), ao intervalo (57-53) e depois de três quartos (79-72), mas os anfitriões reagiram no quarto parcial.

Os Heat passaram uma primeira vez para a frente (83-82) a 7.57 minutos do final, mas os Celtics responderam com um parcial de 8-0, para chegaram a uma liderança de sete pontos (90-83), conseguido ainda ficar com 10 à maior (98-88). Ainda comandavam por nove (100-91), a 3.04 minutos do fim.

O encontro parecia inclinado para os visitantes, mas Gabe Vincent acertou um lançamento de dois pontos (100-93) e Butler, até aí ausente, acertou um triplo e depois um lance livre e, com 1.31 minutos para jogar, relançou o encontro (100-97).

Depois de Jaylen Brown só acertar um de dois lances livres (101-97), Butler voltou a entrar em ação, conseguindo uma jogada de três pontos (2+1) e, após Smart imitar Brown, ganhou uma falta num lançamento triplo, com três segundos para jogar.

O líder dos Heat, que tinha estado muito desinspirado a lançar nos três primeiros períodos, não tremeu e concretizou os três lances livres, para totalizar 15 no derradeiro quarto, que acabaram por não ser suficientes, face à "tapinha" de White.

Jayson Tatum, com 31 pontos, 11 ressaltos e cinco assistências, e Jaylen Brown, com 26 pontos e 10 ressaltos, lideraram os Celtics, secundados por 21 pontos de Marcus Smart, 11 de White, incluindo o cesto da vitória, e 10 de Robert Williams III, num conjunto que atuou desfalcado do lesionado Malcolm Brogdon.

Na equipa da casa, Butler ficou perto do triplo duplo, com 24 pontos, 11 ressaltos e oito assistências, enquanto Caleb Martin somou 21 pontos e 15 ressaltos, o regressado Gabe Vincent marcou 15, Bam Adebayo 11, mais 13 ressaltos, e Max Strus 10.

Entre os suplentes, o melhor foi Duncan Robinson, que marcou 13 pontos, mas, na parte final, falhou dois triplos abertos que podiam ter escrito outra história.