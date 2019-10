Carlos Lisboa: "Temos condições para ganhar com outro conforto"

Treinador do Benfica não gostou da primeira parte do jogo com o Leiden (103-99), mas, apreciou o esforço da equipa no sentido de superar a ansiedade.

Nem tudo foi perfeito na vitória do Benfica sobre o Leiden (103-99), esta quarta-feira, na primeira jornada do grupo A da Europe Cup, na análise do treinador Carlos Lisboa. Crítico da entrada fraca na partida, apreciou o esforço posterior: "Não estivemos bem em termos defensivos, principalmente na primeira parte. O primeiro jogo cria sempre alguma ansiedade e não entrámos bem, com uma defesa muito frouxa. Houve muito demérito nosso, muitas falhas. Na segunda parte, melhorámos e nunca virámos a cara à luta. Contudo, ao longo dos 45 minutos, fomos a equipa mais estável e por isso merecemos ganhar."

"A equipa sofreu muito para ganhar e está de parabéns por isso. Todos tivemos de sofrer, mas temos de dar mérito ao adversário, embora considere que temos condições para ganhar com outro conforto", sublinhou Carlos Lisboa.

Sem surpresa, Rolf Franke, treinador do Leiden, gostou mais do primeiro tempo. "Estivemos muito bem", elogiou: "Tal como esperávamos, o Benfica teve um bom momento na segunda parte, ao procurar responder à desvantagem. Fizemos um ótimo jogo e julgo que em grande parte do tempo estivemos por cima. Foi pena termos sofrido o empate em cima do apito final, mas houve muito mérito dos jogadores do Benfica. No prolongamento, o jogo mudou e não conseguimos manter-nos na frente. Estamos desiludidos por termos perdido depois de um jogo tão bem conseguido, mas o Benfica é uma equipa forte". "Vamos aproveitar esta prova para aprender, construir uma equipa nova e julgo que estamos a dar grandes passos nesse sentido", rematou.