Carlos Lisboa: "Ganhámos o jogo na defesa, porque saímos bem para o ataque"

Carlos Lisboa explica o sucesso do Benfica ante o Pécs Veolia

O Benfica venceu os húngaros do Pécs Veolia por 85-66 e segue para a segunda fase da Taça da Europa. Carlos Lisboa explica como é que a sua equipa atuou: "Ganhámos o jogo na defesa, porque saímos bem para o ataque. Não começámos muito bem, ao falhar algumas bolas fáceis, mas depois recuperámos bem. Estivemos bem no lançamento de três pontos, com 50 por cento de eficácia."

O treinador do Benfica olha agora para o próximo objetivo.

"Queríamos atingir o primeiro lugar do grupo. Se conseguirmos tanto melhor. Vamos defrontar o Inter Bastislava com o intuito de vencer o jogo.Não tenho muito jogadores para poder gerir. Agora, temos de pensar no jogo com o Galitos, no próximo sábado. Só depois é que voltaremos a pensar na competição europeia", disse, referindo-se ao reforço do Benfica.

"O Anthony Ireland vem a caminho do Benfica. Vai fazer exames médicos e, se for inscrito, poderá ser opção para o jogo com o Inter Bratislava. Ele é um base. Perdemos o Tomás Barroso até ao final da época. Ficámos com seis jogadores estrangeiros. Na competição portuguesa só podemos jogar com cinco. Ele vem com a função de ajudar a equipa."