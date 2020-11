Carlos Lisboa após derrota com FC Porto: "Quando o cansaço atinge..."

Treinador do Benfica comentou a derrota frente ao FC Porto, por 79-88, na Luz.

Recuperação e impaciência: "Entrámos mal no jogo, conseguimos ir buscar uma diferença de 18 pontos, passámos para a frente e depois, no momento certo, não fomos pacientes para escolher a melhor opção no momento de atacar o cesto. Não o fizemos por demérito nosso e por mérito da equipa adversária".

Sempre atrás do resultado: "Andámos sempre atrás do resultado, conseguimos passar para a frente e quando tudo se estava a compor para podermos vencer fomos precipitados. Acabámos por pagar caro e perdemos o jogo."

Cansaço: "A nossa recuperação deveu-se a dois fatores: a intensidade defensiva, que alterámos face à nossa postura no início do jogo, e também a intensidade na transição da defesa para o ataque. Na altura decisiva tínhamos de manter essas duas situações e procurar a melhor solução. Quando o cansaço atinge, as pessoas têm de pensar ainda mais e falhámos. Perdemos muitas bolas debaixo do cesto e com cestos fáceis, que pesaram na balança. Há que encarar com tristeza, mas temos de continuar o nosso trabalho".