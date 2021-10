Campeões Bucks vencem Nets e Warriors superam Lakers no arranque da NBA

Redação com Lusa

Russell Westbrook estreou-se pela equipa de Los Angeles

Os campeões Milwaukee Bucks e os Golden State Warriors entraram na terça-feira a vencer na edição 2021/22 da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao baterem os candidatos Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers, respetivamente.

Em Milwaukee, os Bucks viveram um dia de festa, ao receberem os anéis de campeões da época passada, e deram-lhe mais brilho à celebração com um triunfo por 127-104 sobre os Nets, num jogo que dominaram desde o início.

O grego Giannis Antetokounmpo, "Jogador Mais Valioso" (MVP) da final de 2020/21, foi a grande figura dos anfitriões, ao terminar o embate com 32 pontos, 14 ressaltos e sete assistências, em 30.57 minutos, numa demonstração de enorme poderio.

Khris Middelton, com 20 pontos, e os suplentes Pat Connaughton, com 20, e Jordan Nwora, com 14, também estiveram em grande nos Bucks, que atuaram sem Bobby Portis e Donte DiVicenzo e só tiveram Jrue Holiday (12 pontos) na primeira parte.

Nos Nets, desfalcados de Kyrie Irving, afastado da equipa por não estar vacinado, os melhores foram Kevin Durant, com 32 pontos e 11 ressaltos, James Harden, com 20 pontos, oito ressaltos e oito assistências, e o reforço australiano Patty Mills, autor de 21 pontos, com sete triplos, em sete tentados.

O segundo encontro da época realizou-se em Los Angeles, onde os veteranos Lakers deram sequência a uma preseason sem vitórias (seis derrotas, em seis jogos), ao perderem em casa com os Golden State Warriors por 121-114.

Stephen Curry acertou apenas cinco de 21 tiros de campo, mas liderou os Warriors, com um triplo duplo, ao acabar o encontro com 21 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências.

Nos forasteiros, destaque ainda para os 20 pontos de Jordan Poole, os 15 pontos, 11 ressaltos e quatro assistências de Nemanja Bjelica, os 15 pontos de Damion Lee, os 12 de Andre Iguodala e os 12 e sete ressaltos de André Wiggins.

Por seu lado, LeBron James, com 34 pontos, 11 ressaltos e cinco assistências, e Anthony Davis, com 33 pontos e 11 ressaltos, foram os melhores dos anfitriões, que estrearam Russell Westbrook (oito pontos, cinco ressaltos e quatro assistências) e Carmelo Anthony (nove pontos e quatro ressaltos).

Na jornada de hoje, com 11 jogos, destaque para a estreia dos Sacramento Kings, do português Neemias Queta, que se deslocam ao reduto dos Portland Trail Blazers.