Campeão da NBA é a mais recente baixa de peso no Mundial de basquetebol

A seleção de basquetebol do Canadá anunciou esta quarta-feira que Jamal Murray, base campeão da NBA pelos Denver Nuggets, será baixa no Mundial que começa no final deste mês nas Filipinas, Japão e Indonésia (a fase final será nas Filipinas).

A lista de ausências de vulto ainda ontem engrossou com Kristaps Porzingis (Letónia), que sucedeu a jogadores como Antetokounmpo, Jokic, Wembanyama (preferiu dedidcar-se a adaptar-se ao seu novo clube e à NBA), Al Horford, Ben Simmons, Joel Embiid (tem nacionalidade francesa mas tem resistido e ser convocado), entre outros.

Murray lamentou a baixa, justificada pelo cansaço da longa época que o levou a ser campeão da NBA, mas prometeu voltar: "Ainda é o meu sonho representar o Canadá nos Jogos Olímpicos."

