Calendário da Liga Betclic sofreu alterações: já são conhecidas as datas do que resta da fase regular

Um clássico e um dérbi marcados no próximo mês

O calendário da Liga Betclic foi obrigado a sofrer alterações, dado o elevado nível de jogos em atraso por causa da pandemia, já estando remarcadas essas partidas, tal como a 21.ª (12 de março) e 22.ª jornadas (26 de marco).

Com a divulgação das novas datas, o clássico entre Benfica e FC Porto, da 17.ª jornada, ficou para dia 5 de março, enquanto o dérbi entre Sporting e Benfica (16.ª ronda) ficou para dia 23 do próximo mês.

Recorde-se que, após a fase regular, segue-se uma segunda fase de três grupos de quatro, permitindo que cada equipa faça seis jornadas em vez das 10 inicialmente previstas com dois grupos de seis. No play-off, os quartos de final vão ser à melhor de três em vez de cinco, em mais uma medida para acabar o campeonato no tempo estabelecido.

Este fim de semana, realizam-se os seis jogos da 20.ª jornada.

Confira o calendário reformulado da Liga Betclic:

Este sábado - 20.ª Jornada

Académica-Lusitãnia, 14h30

Benfica-Ovarense, 16h00

FC Porto-V. Guimarães, 18h00

Póvoa-Illiabum, 18h00

Este domingo - 20.ª Jornada

CAB Madeira-Oliveirense, 15h00

Sporting-Imortal, 18h30

Fase de recuperação

19/02

16.ª J: Imortal-V. Guimarães, 16h00

17.ª J: Lusitânia-CAB Madeira, 17h00

19.ª J: Illiabum-Académica, 18h00

05/03

14.ª J: Imortal-Illiabum, 16h00

17.ª J: Benfica-FC Porto, 16h30

06/03

17.ª J: V. Guimarães-Oliveirense, 18h30

12/03 - 21.ª Jornada

CAB Madeira-Ovarense, 15h00

Imortal-FC Porto, 17h00

Illiabum-Benfica, 18h00

Sporting-Oliveirense, 18h30

V. Guimarães-Académica, 21h30

13/03 - 21.ª Jornada

Lusitânia-Póvoa 18h00

16/03

15.ª J: Lusitânia-Imortal, 18h30

19/03

13.ª J: Benfica-Imortal, 19h00

18.ª J: Sporting-Lusitânia, 21h00

23/03

16.ªJ: Sporting-Benfica, a definir

19.ª J: Lusitânia-FC Porto, 21h30

26/03 - 22.ª Jornada

Sporting-CAB Madeira, 15h00

FC Porto-Oliveirense, 15h00

Académica-Imortal, 15h00

Póvoa-V. Guimarães, 15h00

Benfica-Lusitânia, 15h00

Ovarense-Illiabum, 15h00