Cabo Verde termina Afrobasket no quarto lugar, Tunísia bicampeã

A seleção de Cabo Verde falhou a conquista da medalha de bronze e terminou na quarta posição do Campeonato Africano de basquetebol, que decorreu no Ruanda e foi conquistado pela Tunísia.

No encontro de atribuição do terceiro e quarto lugar da competição, em Kigali, Cabo Verde foi derrotado pelo Senegal, por 86-73, e ficou de fora do pódio.

Mesmo assim, foi a segunda melhor participação de sempre dos cabo-verdianos, que chegaram ao "bronze" em 2007.

Na final, a Tunísia bateu a Costa do Marfim, por 78-75, e conquistou pela segunda vez consecutiva o Afrobasket, terceira no total.