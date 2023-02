Cabo Verde qualifica-se pela primeira vez para o Mundial de basquetebol

Comandada por Edy Tavares, do Real Madrid, que assinou 11 pontos e 15 ressaltos, Cabo Verde assegurou a quinta vaga africana no Mundial, para o melhor terceiro classificado dos dois grupos.

A seleção cabo-verdiana de basquetebol qualificou-se este domingo pela primeira vez para o Campeonato do Mundo, ao vencer a Costa do Marfim, por 79-64, em Luanda, na terceira jornada da quinta e última fase de apuramento.

Comandada por Edy Tavares, do Real Madrid, que assinou 11 pontos e 15 ressaltos, Cabo Verde assegurou a quinta vaga africana no Mundial, para o melhor terceiro classificado dos dois grupos.

A Costa do Marfim venceu o Grupo E desta fase, com os mesmos 18 pontos de Angola, que no sábado, carimbou a sua nona presença, a sexta consecutiva

Cabo Verde conquistou 16 pontos e foi melhor no desempate com o Senegal, terceiro classificado da poule que apurou o estreante Sudão do Sul e o repetente pela sétima vez Egito.

Nos outros jogos hoje disputados em Luanda, Angola levou a melhor sobre a Nigéria, por 65-59, enquanto a Guiné Conacri bateu o Uganda, por 88-47.

Angola tem como melhor participação o nono lugar alcançado no Mundial de 2006, disputado no Japão.

A 19.ª edição do Campeonato do Mundo de basquetebol vai ser disputado entre 25 de agosto e 10 de setembro, nas Filipinas, no Japão e na Indonésia.