Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jogador da NBA esteve no estádio do Boca Juniors e ficou preso no elevador durante alguns minutos

Jimmy Butler, jogador dos Miami Heat e da seleção dos Estados Unidos, esteve recentemente em Buenos Aires e foi ver um jogo do Boca Juniors. Em La Bombonera, contudo, viveu momentos de tensão, como o próprio divulgou num vídeo no Youtube.

Butler e quem o acompanhava ficaram presos num elevador do estádio do Boca e o jogador até tirou a camisola com o calor e o nervosismo. Ao sair, brincou que deixar o estádio usaria a escadaria.

Na mesma viagem, Butler foi ainda ao estádio do Racing Avellaneda e ofereceu-se para dar aulas a Messi.

Veja o vídeo completo: