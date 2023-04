Brittney Griner vai escrever um livro sobre a detenção na Rússia

Jogadora da WNBA saiu da prisão a 8 de dezembro de 2022, após dez meses na prisão, por posse de droga

Brittney Griner esteve detida na Rússia por posse de droga e a jogadora da WNBA, onde voltou a jogar ao serviço dos Phoenix Mercury, anunciou que vai escrever um livro sobre o tempo que passou na prisão.

"Cheguei a Moscovo para me reincorporar ao UMMC Ekaterimburgo e fui imediatamente detida no aeroporto. Esse dia foi o começo de um período incompreensível da minha vida que só agora me sinto preparada para partilhar. Depois de dez meses complicados de detenção, sinto-me agradecida por ter sido salva e por ter voltado a casa. Os leitores conhecerão a minha história e saberão porque estou tão grata com o enorme apoio das pessoas", escreveu nas redes sociais.

Brittney Griner foi libertada no dia 8 de dezembro de 2022, após ter estado numa prisão de alta segurança longe de Moscovo.