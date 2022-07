Brittney Griner, detida na Rússia, pede ajuda a Biden: "Não se esqueçam de mim"

Basquetebolista norte-americana está em solo russo desde fevereiro, devido a suspeitas de droga na bagagem. Atleta deixou carta para o presidente do seu país

Brittney Griner, estrela do basquetebol norte-americano, está detida na Rússia desde fevereiro deste ano por suspeitas de droga na bagagem. Num dia simbólico como o 4 de julho, o atleta enviou uma carta a Joe Biden e pediu ajuda ao presidente do seu país.

"Estou aterrorizada, com medo de ficar aqui para sempre. Sem a proteção da minha mulher, família, amigos. No 4 de julho a minha família costuma honrar o serviço dos que lutaram pela nossa liberdade, incluindo o meu pai que esteve na guerra do Vietname. Dói pensar que, este ano, um dia em que se celebra a liberdade significa algo completamente diferente para mim. Sei que há muitas outras coisas para lidar, mas por favor não se esqueçam de mim e dos outros presos norte-americanos. Por favor, façam tudo o que esteja ao vosso alcance para nos trazer para casa", escreveu, dias depois do início do julgamento.

A basquetebolista representa os Phoenix Mercury e foi detida à chegada à Rússia, em voo proveniente de Nova Iorque, devido ao "cheiro" que emanava das malas que transportava.

Duas vezes campeã olímpica, a última das quais em 2021, Britney Griner, de 31 anos, enfrenta uma pena de prisão de cinco a 10 anos, se for condenada, pelo crime de tráfico de estupefacientes.