Britney Spears queria uma foto com Wembanyama e acabou agredida

Estrela da pop apresentou denúncia contra o segurança do n.º 1 do Draft da NBA

A cantante e estrela da pop Britney Spears cruzou-se co Victor Wembanyama, n.º 1 do Draft da NBA escolhido pelo San Antonio Spurs, e quando se aproximou para pedir-lhe uma fotografia com ela acabou golpeada pelo segurança da equipa do jogador.

O incidente ocorreu no restaurante Cath do ARIA Hotel, em Las Vegas, e Britney Spears, que quase caiu para trás e viu os seus óculos saltarem, acabou por apresentar denúncia, de acordo com as informações da TMZ.

"Eu simplesmente toquei no ombro dele. O segurança então acertou-me no rosto sem olhar para trás, à frente de uma multidão. Quase me derrubando e tirando os meus óculos do rosto. Estou cercada de pessoas todo o tempo. Inclusive naquela noite. Eu estava cercada de um grupo de cerca de 20 fãs, e a minha equipa de seguranças não bateu em ninguém", defendeu-se Britney Spears, numa publicação nas redes sociais.

Já Wembanyama, diz que nem percebeu quem era a fã que se aproximou dele: "Algo aconteceu. Uma pessoa chamou-me, no restaurante, havia muita gente... Agarrou-me por trás, eu não vi o que aconteceu, sei que o segurança a afastou e eu continuei a andar. Acontece que era a Britney Spears, mas eu nunca vi a cara dela."