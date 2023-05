Boston Celtics vencem e deixam tudo em aberto na luta pela final da NBA

Celtics, que estavam a perder na série por 3-0, conseguiram reduzir a desvantagem frente aos Miami Heat e manter a possibilidade de garantir lugar na final.

Os Celtics venceram em casa os Heat por 110-97, reduzindo a série para 3-2, o que deixa tudo em aberto para a final.

Na equipa dos Celtics, Jayson Tatum, que já tinha brilhado na vitória por 116-99 no jogo 4, voltou a estar no topo da sua forma, somando 21 pontos e 11 assistências. O jogador de 25 anos fez brilhar os seus companheiros de equipa, tal como Derrick White, o melhor marcador do jogo com 24 pontos, ou ainda Marcus Smart, que somou 23.

Os Miami Heat tentaram manter o controlo do jogo, mas foram prejudicados pela perdas de bolas e falhas de lançamentos por parte do pivot Bam Adebayo. Jimmy Butler também esteve em má forma, terminando o jogo com apenas 14 pontos.

Os Celtics vão para o jogo 6 em Miami, que decorre na noite de sábado, com confiança de que podem chegar à final, e tornar-se a primeira equipa a recuperar de uma desvantagem de 3-0 nos play-offs. "A única coisa que nos pode parar somos nós próprios", disse Jaylen Brown em conferência de imprensa.