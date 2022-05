Boston Celtics eliminam campeões Milwaukee Bucks nos play-offs da NBA

O Celtics vão disputar a presença na final frente aos Miami Heat, dois anos após o confronto anterior nesta mesma fase, que decorreu em Miami, na Florida, à porta fechada na bolha de Orlando, devido à então galopante pandemia de covid-19.

Os Boston Celtics eliminaram nas semifinais da conferência Este da liga norte-americana de basquetebol (NBA) os campeões em título Milwaukee Bucks, com um triunfo esmagador por 109-81, no sétimo jogo (4-3), disputado em Boston.

Em tarde inspirada de Grant Williams, que concretizou 27 pontos, 21 dos quais em lançamentos de três pontos, e seis ressaltos, os Celtics eliminaram os campeões Bucks, que resistiram apenas no primeiro período, com um triunfo categórico no sétimo jogo.

Jayson Tatum, com 23 pontos, seis ressaltos e oito assistências, foi outro dos jogadores do Celtics em destaque, bem como Giannis Antetokounmpo, dos Bucks, que, apesar dos 25 pontos, 20 ressaltos e nove assistência, não conseguiu disfarçar a desilusão no final do encontro.

Os Bucks estiveram apenas em vantagem no primeiro período, com o parcial de 26-20, tendo os Celtics sido superiores em todos os restantes (28-17, 31-21, 30-17).

O primeiro jogo da final da conferência Este está marcado para quarta-feira em Miami.