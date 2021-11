Boicote do FC Porto a três árbitros: vários clubes da Liga desagradados com o impasse

Federação e FC Porto continuam sem conversar para resolver o impasse gerado pelo boicote dos dragões a três árbitros, que não agrada aos restantes clubes. O Benfica voltou ao tema na newsletter diária

A ausência, em cinco dos seis jogos do FC Porto desta época, dos três árbitros internacionais (Fernando Rocha, Carlos Santos e Paulo Marques) que estiveram na negra da última final do play-off, não está a agradar a vários clubes da Liga Betclic, apurou O JOGO, e alguns já começaram a manifestar-se.

Os dragões fizeram falta de comparência em Ovar, na terceira jornada, quando Paulo Marques foi nomeado, e entretanto Sporting e Benfica foram os primeiros a indignar-se com essa posição, por intermédio dos seus treinadores. Na terça-feira, na newsletter diária, os encarnados reafirmaram as declarações de Norberto Alves no fim do clássico no Dragão - ("Boicote a árbitros é uma prática de terceiro mundo") -, mas há mais insatisfeitos, como O JOGO constatou.