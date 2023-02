"Betinho" Gomes vai voltar a representar a seleção de Cabo Verde

Antigo internacional português volta a vestir as cores do país de origem, após entendimento entre as duas federações e autorização da FIBA.

Ao serviço da Seleção Nacional durante 15 anos, participando no histórico Eurobasket'2007 (nono lugar) e despedindo-se da equipa das Quinas em 2019, João "Betinho" Gomes vai voltar a representar Cabo Verde, figurando entre os convocados para a última janela de qualificação para o Campeonato do Mundo, entre 24 e 26 deste mês.

"Em primeiro lugar, escolhi fazer isto para ajudar o basquetebol cabo-verdiano. Como sabem, tenho o projeto AMINGA com a minha família, que visa mudar como se encara o desporto em Cabo Verde. Se nos qualificarmos para o Mundial, será uma motivação extra para os jovens cabo-verdianos. Em termos pessoais, será um orgulho enorme, depois de 21 anos, voltar a representar o meu país de origem", disse, ao site do Benfica, o extremo de 38 anos.

Natural da Ilha do Fogo, "Betinho" representou Cabo Verde quando era sub-16, nos Jogos da CPLP, realizados na Praia, tendo sido essa a sua porta de entrada para a Europa, através do Barreirense.

O regresso proporcionou-se com entendimento entre a Federação Portuguesa de Basquetebol e a Federação Cabo-verdiana de Basquetebol. O atleta das águias junta-se a alguns nomes conhecidos da modalidade como Edy Tavares (Real Madrid) e do panorama nacional como Ivan Almeida (Benfica), Keven Gomes (FC Porto), Kevin Coronel (antigo jogador do Illiabum, Imortal, Eléctrico e Barreirense), Shane Da Rosa (antigo jogador do Imortal) ou Jeff Xavier (antigo jogador do FC Porto).