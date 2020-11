Benfica vence nos Açores e apanha Oliveirense na classificação

Na sétima jornada da Liga Placard

O Benfica bateu este sábado o Lusitânia, por 69-82, nos Açores, numa partida da sétima jornada da Liga Placard.

Com cinco vitórias e uma derrota, os encarnados colaram-se assim à Oliveirense, que perdeu pela primeira vez, face ao Vitória de Guimarães. A liderança pertence ao Sporting, que soma sete triunfos no mesmo número de jogos, seguido do FC Porto, invicto em seis partidas.

Em Angra do Heroísmo, no duelo que oponha duas equipas igualadas na classificação, as águias descolaram no marcador durante o segundo quarto, graças a um parcial de 0-15, não voltando a deixar a dianteira.

José Silva foi o melhor marcador da formação da Luz com 19 pontos, indo a distinção de MVP para Caleb Walker (14 pontos, cinco ressaltos e cinco roubos). Nos insulares, o elemento mais valioso foi Antonio Woods (16 pontos e cinco assistências).

Ainda este sábado, a Académica recebe o Galitos Barreiro (21h00), mas a ronda só fica encerrada a 8 de dezembro (Ovarense-CAB Madeira).

Agora, o campeonato vai parar três semanas para dar lugar aos trabalhos da Seleção Nacional que vai disputar mais uma janela da pré-qualificação do Mundial de 2023.