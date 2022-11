Benfica vence Namur e lidera grupo G da EuroCup de basquetebol feminino

O Benfica terminou o primeiro período a perder por 18-11, mas conseguiu passar para a frente do marcador no final do segundo

O Benfica venceu as belgas do Basket Namur Capitale por 63-51, na segunda jornada do grupo G da EuroCup de basquetebol feminina, e isolou-se na liderança ao somar o segundo triunfo na prova.

O Benfica terminou o primeiro período a perder por 18-11, mas conseguiu passar para a frente do marcador no final do segundo, que registava um resultado de 33-32, e consolidar a vantagem no terceiro, que chegou ao fim com o "placard" em 46-39, aumentando a distância no quarto, e último, para 12 pontos.

A ala brasileira Raphaela Monteiro foi a melhor marcadora do Benfica, destacada com 17 pontos, seguida da base Ana Carolina Rodrigues, com 11, e da poste norte-americana Courtney Warley, também com 11, cabendo a Marta Martins (8), Joana Cristelo Alves (6), Joana Soeiro (5) e à poste croata Catarina Trehub (5) os restantes pontos.

Com este triunfo, o segundo após ter batido na estreia o Friburgo (67-65), na Alemanha, o Benfica lidera o grupo G com quatro pontos, seguido do Friburgo, com três, do Dudelange (Luxemburgo), com três, e do Basket Namur Capitale (Bélgica), com dois.