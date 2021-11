Fiba Europe Cup: Benfica vence na Rússia e vai para a segunda fase de grupos

Foi apenas no prolongamento, depois de terem estado largos minutos atrás, que os encarnados conseguiram uma vitória muito importante na FIBA Europe Cup.

Com Aaron Broussard (19 pontos, dois ressaltos e quatro assistências), Makram Ben Romdhane (14 pontos, oito ressaltos e 12 assistências) e ainda João "Betinho" Gomes (12 pontos, quatro ressaltos e cinco assistências), o Benfica conseguiu esta quinta-feira uma vitória importante na Rússia para a FIBA Europe Cup.

Ao derrotar o Parma, por 89-92, resultado que os homens de Norberto Alves alcançaram no prolongamento, o Benfica já venceu o Grupo C e agora segue para a segunda fase de grupos, na poule K, para onde o Sporting já se havia qualificado, como vencedor do grupo F.

Se, na próxima semana, o FC Porto tamb,ém vencer - jogará com o Légia de Varsóvia no Dragão Arena - juntar-se-á a leões e águias na tal poule K, pelo que haverá três equipas portuguesas a jogar por duas vagas de acesso aos quartos de final.