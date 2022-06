Benfica vence FC Porto e está em vantagem na final do campeonato de basquetebol

Emblema encarnado recebeu e triunfou sobre os "dragões" por 79-58.

O Benfica triunfou este sábado sobre o FC Porto por 79-58, no Pavilhão Fidelidade, na Luz, num jogo que dominou desde o primeiro minuto, colocando-se em vantagem na final da Liga Betclic.

Frank Gaines, do Benfica, foi o mais concretizador da partida, com 17 pontos, enquanto Rashard Odomes foi o melhor dos portistas, com 14.

As duas equipas voltam a defrontar-se na segunda-feira, de novo na Luz, em jogo agendado para as 19h00. A final do campeonato é jogada à melhor de cinco jogos.

Jogo disputado no pavilhão do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica - FC Porto, 79-58.

Ao intervalo: 40-26.

Sob a arbitragem de Sérgio Silva, Pedro Rodrigues e Hugo Silva, as equipas alinharam e marcaram:

Benfica (79): Frank Gaines (17), Aaron Broussard (14), João Gomes (12), Wendell Lewis (5) e Ivan Almeida (13). Jogaram ainda: José Silva (3), José Barbosa (1), Makram Romdhane (12) e Dennis Clifford (2).

Treinador: Norberto Alves.

FC Porto (58): Rashard Odomes (14), Bradley Tinsley (5), Jonathan Arledge (4), Michael Morrison (3) e Charlon Kloof (11). Jogaram ainda: Francisco Amarante (9), João Soares, Miguel Correia (3), Vladyslav Voytso, Miguel Queiroz (9) e Tiago Almeida.

Treinador: Moncho López.

Marcha do marcador: 17-14 (10 minutos), 40-26 (intervalo), 62-41 (30) e 79-58 (final).

Assistência: cerca de 2200 espectadores.