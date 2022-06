Benfica vence em casa do FC Porto e é campeão nacional de basquetebol

A festa do Benfica no Dragão Arena

Águias alcançam o 28.º título de campeão, quebrando um jejum que durava desde 2017.

O Benfica alcançou na tarde deste sábado o 28.º título de campeão nacional de basquetebol, ao vencer o FC Porto (63-91) no quarto jogo da final do campeonato. As águias dominaram por completo a partida no Dragão Arena e fecharam a eliminatória em 3-1, depois de também terem ganho os dois jogos em casa.

Norberto Alves alcança o título na primeira época enquanto treinador do Benfica, ele que festeja o terceiro campeonato em masculinos (os anteriores foram ao leme da Oliveirense), depois de também ter sido campeão no basquetebol feminino (Olivais Coimbra).

O Benfica quebra assim um jejum, uma vez que não era campeão desde 2017. Quanto a outros troféus, não erguia um desde 2018, ano em que venceu a Taça Hugo dos Santos.

