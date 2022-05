Benfica vence e é primeiro finalista da Liga Betclic

Equipa do Benfica jogará a final com o vencedor do FC Porto-Sporting

O Benfica venceu a Oliveirense pela terceira vez consecutiva, desta feita por 75-60 - o jogo foi em Oliveira de Azeméis -, apurando-se para final do campeonato de basquetebol, a Liga Betclic.

A equipa encarnada vai defrontar o vencedor da meia-final entre FC Porto e Sporting. O primeiro jogo da final está marcado para 4 de junho.