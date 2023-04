Benfica vence dérbi frente ao Sporting e isola-se à condição na liderança

Águias venceram dérbi por 99-86.

O Benfica venceu este sábado por 99-86 em casa frente ao Sporting, num dérbi relativo à sexta jornada da segunda fase do campeonato nacional de basquetebol, que passa a liderar, à condição, de forma isolada.

Após um primeiro período em que os leões até venceram (24-21), as águias recuperaram o prejuízo nos três quartos restantes, acabando a partida com 13 pontos de vantagem e passando a somar 50 pontos no topo da tabela, mais um do que o Sporting, que segue no segundo lugar.

Numa altura em que o FC Porto, terceiro colocado, está a defrontar o Ovarense, o Benfica fica à espera para saber se termina este sábado na liderança isolada do campeonato, sendo para isso preciso que os dragões não vençam.