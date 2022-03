Benfica vence dérbi com o Sporting e ascende à liderança

Encarnados venceram o segundo dérbi desde que os "leões" regressaram à modalidade.

O Benfica triunfou esta quarta-feira sobre o Sporting, no Pavilhão João Rocha, por 89-73, ascendendo assim à liderança do campeonato.

Este foi apenas o segundo triunfo do emblema encarnado no dérbi com os "leões" após o regresso do Sporting à modalidade. A 2 novembro de 2019, no primeiro dérbi depois do regresso dos verdes e brancos, as "águias" venceram na Luz, por 85-79. Desde então, seguiram-se 11 confrontos, todos ganhos pelo Sporting, para Liga Betclic, Taça da Liga e até competições europeias.

Este, que foi o quinto confronto da época, pouco decidia, havendo uma segunda fase e o play-off, mas ditava quem ficaria na liderança, ocupada agora pelos encarnados.