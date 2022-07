Benfica vai retirar camisola 5 do basquetebol em homenagem a Henrique Vieira

"Em reunião de direção, foi decidido retirar a camisola 5 do basquetebol com o objetivo de homenagear e perpetuar a memória de Henrique Vieira, que nos deixou nesta semana", lê-se no site do Benfica

O Benfica vai retirar a camisola cinco da equipa de basquetebol, em homenagem ao antigo treinador e jogador Henrique Vieira, que morreu na segunda-feira, anunciou hoje o clube.

"Em reunião de direção, foi decidido retirar a camisola 5 do basquetebol com o objetivo de homenagear e perpetuar a memória de Henrique Vieira, que nos deixou nesta semana", lê-se no site do Benfica.

O antigo basquetebolista e treinador Henrique Vieira, que morreu aos 65 anos, destacou-se na Oliveirense, depois de ter orientado Atlético e Estoril Praia, levando a equipa de Oliveira de Azeméis às finais do campeonato nacional em 1996/97, frente ao FC Porto, e em 2001/02, 2002/03 e 2003/04, nas três vezes frente à Portugal Telecom.

Rumou à Ovarense, mas foi no Benfica que chegou ao título de campeão nacional, em duas ocasiões, em 2008/09 e 2009/10, amealhando ainda as Supertaças, de 2009/10 e 2010/11.

Antes, Henrique Vieira, que nasceu em Moçambique, onde jogou na Real Sociedade e Sporting de Lourenço Marques, alinhou em clubes portugueses como Académica, Ginásio Figueirense, Atlético e Benfica.

Mais uma vez, foi ao serviço dos "encarnados" que, o 28 vezes internacional pela seleção portuguesa, conquistou sete títulos de campeão, uma Taça de Portugal, duas Supertaças e duas Taças da Liga.