Benfica ultrapassa Ovarense antes do tudo ou nada contra o Darussafaka

Vitoriosos na Liga Betclic, encarnados jogam para a Liga dos Campeões da FIBA na quarta-feira, na Turquia

No primeiro jogo de 2023 para o campeonato, o Benfica bateu a Ovarense, por 75-96, na 17.ª jornada da Liga Betclic. As águias mantêm-se no encalço do FC Porto, que lidera e ainda este sábado recebe o Póvoa, no Dragão.

Em contagem decrescente para um jogo de tudo ou nada na Liga dos Campeões da FIBA (quarta-feira), contra o Darussafaka, em Istambul (Turquia), as águias quiseram resolver cedo (15-25), enquanto os vareiros abusaram nas tentativas de lançamento de três (dos 20 lançamentos ao intervalo, apenas quatro entraram).

Ao abrirem com um parcial de 0-8 no terceiro quarto, os encarnados embalaram para uma fase esmagadora (32 pontos em 10 minutos), chegando às três dezenas de vantagem.

Com tudo decidido, Norberto Alves pôde gerir a equipa no derradeiro quarto, poupando os influentes Ivan Almeida (16 pontos e sete ressaltos), Aaron Broussard (10 pontos, sete ressaltos e sete assistências) e Toney Douglas (nove pontos) para a missão turca.

Dentro de uma semana, a formação da Luz volta a defrontar o conjunto de Ovar, nas meias-finais da Taça Hugo dos Santos, em Gondomar.