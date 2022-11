Benfica ultrapassa Oliveirense antes do clássico com o FC Porto

Norberto Alves, treinador do Benfica

Encarnados visitam Dragão no sábado, somando seis vitórias no mesmo número de jogos, tal como os portistas

O Benfica chegou esta quarta-feira à sexta vitória na Liga Betclic no mesmo número de partidas. Aproveitando a folga europeia, os encarnados anteciparam o duelo com a Oliveirense (oitava jornada), vencendo por 69-73.

Com 15 pontos e sete ressaltos, Ivan Almeida foi o mais valioso das águias, numa partida em que a incerteza durou até ao fim. Os lances-livres de Terrell Carter descansaram os encarnados, que se preparam para visitar o FC Porto (também 6-0) no sábado (15h00), no primeiro clássico da época, em atraso da terceira jornada.

Na formação de Oliveira de Azeméis, sobressaiu Julien Ducree (19 pontos e 12 ressaltos).