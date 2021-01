Benfica surpreendido no Barreiro na 12.ª jornada da Liga

Benfica perdeu no Barreiro

Encarnados sofreram terceira derrota no campeonato

O Benfica perdeu este domingo com o Galitos do Barreiro, por 78-74, numa partida da 12.ª jornada da Liga Placard, sendo esta a terceira derrota dos encarnados no campeonato.

Mesmo estreando os reforços Quincy Miller e Bryce Alford, as águias estiveram quase sempre atrás no marcador, pecando por uma grande ineficácia na longa distância (cinco triplos convertidos em 29 tentativas).

João "Betinho" Gomes foi o mais inconformado (15 pontos, sete ressaltos e quatro assistências), mas a reviravolta nunca chegou, ficando em risco a presença na Taça Hugo dos Santos.

No emblema da Margem Sul do Tejo, que saltou para nono, o mais valioso foi Derreck Brooks Jr., com 19 pontos, cinco ressaltos e três roubos).