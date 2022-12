Benfica supera VEF Riga e garante a continuidade na Liga dos Campeões da FIBA

Encarnados já têm o play-in assegurado, mas ainda podem vencer o grupo e seguir diretamente para os oitavos de final

O Benfica derrotou esta terça-feira o VEF Riga, por 84-71, na quinta jornada da Liga dos Campeões da FIBA, garantindo, pelo menos, a presença no torneio play-in, em ano de estreia absoluta na fase de grupos. Os encarnados ainda podem aspirar a primeiros do grupo e avançar diretamente para os oitavos de final.

Ben Romdhane foi o MVP da partida, com 18 pontos, sete ressaltos, quatro assistências, muito bem secundado por Aaron Broussard (18 pontos e seis assistências).

No dia 20, as águias encerram a fase de grupos, com a receção ao Limoges.